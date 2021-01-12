Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

Найтепліше буде в західних областях, але негода очікується і там

В Україну йдуть снігопади, а почнуться вони вже найближчої ночі – будуть і хуртовини, і дощі, і ожеледь. При цьому мороз поки буде не сильний.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, вночі південний циклон істотно ускладнить погоду на півдні України – там буде дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, сильний, до штормового, північно-східний вітер (карта).

Протягом завтрашнього дня складні погодні умови поступово охоплять південь, схід України, а також Полтавську, Сумську, Дніпропетровську, східні райони Кіровоградської та Черкаської областей – там теж очікуються снігопади. На заході країни переважатиме мокрий сніг через плюсову температуру (карта).

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В Україні найближчої ночі очікується 2-7 градусів морозу. Вдень до -4, на півдні і заході – близько нуля. А сильні морози прийдуть 15-19 січня, в нічні години доходитиме до 15-19 градусів.

У Києві 13 січня опадів не очікується. Температура вночі 2-4 градуси морозу, вдень близько -1.

Як повідомляли новини "Сьогодні", сильні морози в Україну прийдуть ближче до вихідних. Місцями вночі буде близько 20 градусів нижче нуля. Читайте детальніше в прогнозі погоди до кінця тижня.

Відео: Сьогодні

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