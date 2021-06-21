Україну накриє спека з грозами: прогноз погоди на найближчі дні (карта)

До середини тижня небо проясниться майже у всіх областях країни, але до довгих вихідних у багато областей повернуться грози

Українцям, які перші тижні червня страждали від затяжних дощів, радять підготуватися до спекотної погоди. Найближчим тижнем країну чекає спека вище 30 градусів. Проте небо не скрізь буде ясним. Опади на початку тижня очікуються в центрі та на заході країни, а до суботи грози повернуться майже на всю територію України.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Погода у вівторок, 22 червня

В Україні буде спекотно: на півночі очікується до +33, на сході – до +36. Заливатиме дощами з грозами буде західні, центральні та південні області. У Києві, на півночі та в східних регіонах буде сухо. Повітря в столиці прогріється до 32 градусів.

Погода 22 червня

Погода на середу, 23 червня

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Дощі підуть вже не тільки в південних і центральних областях, а й просунуться на схід. Зате захід країни очікує переважно хмарна погода без опадів. Найспекотніше буде на півночі та сході – до +35. А прохолодніше всього, як не дивно, на півдні – до 26-30 градусів тепла. У Києві – без опадів, +33-35.

Погода 23 червня

Погода на четвер, 24 червня

Негода покине практично всю територію України, крім південних і західних областей. При цьому спека нікуди не піде – температура повітря в середньому по Україні буде 29-35 градусів, у Києві 33-35 градусів.

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Погода на п'ятницю, 25 червня

Дощі з грозами очікуються в західних областях, а так в Запорізькій і Кіровоградській області. На решті території країни – мінлива хмарність. Спекотна погода залишиться – до +35. У Києві – 30-35 градусів спеки.

Погода 25 червня

Погода на суботу, 26 червня

В перший день довгих вихідних з нагоди Дня Конституції в Україні буде як і раніше жарко – 30-35 градусів тепла. При цьому дощі накриють більшу частину країни, включаючи весь захід і південь, частково північні та центральні області. Опадів не очікується на сході. У Києві – гроза, до +33.

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Погода 26 червня

Раніше ми також писали, яку погоду прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики до кінця літа.

А чим себе зайняти в таку погоду і як провести час з користю, ви можете дізнатися в цілому календарі лайфхаків, які допоможуть зробити це літо насиченим і незабутнім.