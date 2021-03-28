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Україну накриють дощі і похолодає: прогноз погоди на 29 березня (відео)

28 березня, 16:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Похолодання буде недовгим, заспокоїла Діденко

Після сьогоднішнього потепління завтра, 29 березня, в Україні похолодає, більшу частину країни накриють дощі.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Атмосферний фронт вже прийшов в Україну, і він приніс в західні області відчутне похолодання: дощ і навіть місцями мокрий сніг. І він переміщається в східному напрямку, тому завтра опади очікуються в більшості областей України крім сходу, куди він ще не дійде і заходу, звідкіля він вже піде", – розповіла вона.

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Температура повітря, за її словами, трохи знизиться, але в більшій частині областей вона буде досить комфортною.

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"У Києві завтра збережеться ймовірність дощу і трохи посвіжішає", – додала Наталія Діденко.

Втім, як зазначає синоптик, похолодання буде тривалим.

"Першого квітня температура повітря просто підскочить до 17-18 градусів тепла", – прогнозує вона.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на квітень.

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