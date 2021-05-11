Україну накриють дощі, але не скрізь. Де чекати негоди (карта)

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 11 травня – де буде найтепліше, а де пройдуть дощі – карта

Як захистити взуття від промокання / Фото: Getty Images

В Україні сьогодні, 11 травня, у всіх областях потеплішає на декілька градусів, а в центральних, східних і південних регіонах очікуються дощі.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 12 до 20 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 19 до 22 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 21 до 26 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 19 до 21 градусів тепла.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Зараз температура в межах середньої для України норми – в травні бувало й мінус 10 і плюс 30.

Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни.