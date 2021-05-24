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Україну накриють дощі, але не скрізь. Де чекати негоди (карта)

24 травня, 07:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на 24 травня – де буде найтепліше, а де пройдуть дощі – карта

В Україні очікується погана погода. Фото: "Сьогодні"

В Україні очікується погана погода. Фото: "Сьогодні"

В Україні сьогодні, 24 травня, у центральних, східних і частині південних регіонів очікуються дощі.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 23 до 26 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 15 до 19 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 16 до 19 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 21 до 25 градусів тепла. У Херсоні – дощ.

Прогноз погоди на 24 травня в Україні. Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоди на 24 травня в Україні. Фото: meteo.gov.ua

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Україну накриють дощі, але не скрізь. Де чекати негоди (карта)
В Україні очікується погана погода. Фото: "Сьогодні"
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Раніше ми повідомляли, що найближчими днями в Україні буде по-літньому тепло, але деякі регіони заливатимуть дощі.

Крім того, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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