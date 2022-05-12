Україну накриють дощі з грозами. Погода на 12 травня (карта)

Попри опади, в країні прогнозують до 29 градусів тепла

В Україні прогнозують дощі/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 12 травня, буде теплою. Однак частину областей накриють опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощі з грозами прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 29 градусів тепла. На сході прогнозують +20...+23 градуси.

У північних регіонах – 24-28 градусів тепла. На півдні очікується 21-27 градусів вище нуля.

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У Києві буде дощ, 26-28 градусів тепла, а у Сімферополі прогнозується хмарна погода — +21...+ 23 градуси.

Хто найбільше страждає від зміни погоди?

Наявність хвороб у людини є першим чинником того, що вона відчуває зміни погоди. Адже те, що якийсь орган працює неправильно, призводить до того, що організм не може швидко перелаштуватися під погоду. Тож, найперше страждають від зміни погоди – хворі на серцево-судинні, аутоімунні захворювання, хронічні захворювання: артрит, артроз, ревматизм, бронхіальну астму. Також ті, хто переніс операції та травми черепа.

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