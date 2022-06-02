Україну накриють дощі з грозами. Прогноз погоди на 2 червня (карта)

Попри опади, в країні буде тепло

В Україні йтиме дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 2 червня, буде вологою. Крім того, прогнозують грози. Та попри це буде тепло, як і вчора.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощі з грозами прогнозують у всіх областях, крім Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Також сухо буде у Севастополі. Там очікується мінлива хмарність. Вітер — північний, 3-8 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 21 до 28 градусів тепла. На сході прогнозують +28...+31 градус.

У північних регіонах – 24-30 градусів тепла. На півдні очікується 25-33 градуси вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ з грозою, 25-27 градусів тепла, а у Сімферополі буде сухо – +29…+31 градус.

Чому змінюється погода?

Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні Землі, що зумовлює переміщення повітряних мас. Переміщуючись, вони приносять потепління або похолодання, вітряну або безвітряну, хмарну або безхмарну, з опадами або без опадів погоду. Наприклад, на більшу частину України погода приходить із заходу – із заходу приходить повітряна маса з північної частини Атлантичного океану. Влітку вона приносить не тільки в Україну, а й на більшу частину Східноєвропейської рівнини хмарну прохолодну погоду. При вторгненні повітряних мас із Арктики і влітку, і взимку настає похолодання.

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