Україну сьогодні накриють дощі з грозами – прогноз

В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на 22 квітня – де пройдуть дощі з грозами – карта

В Україні сьогодні, 22 квітня, у більшості областей пройде гроза і дощ. Хоча температура буде трохи вищою, ніж учора.

Реклама

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, сухо сьогодні буде тільки в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. У решті регіонів варто чекати негоди.

Температура повітря на заході країни буде 11-14 градусів тепла, на іншій території трохи тепліше – 15-18 градусів.

В тренді В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю

Реклама

У Києві цього дня також будуть гроза і сильний дощ, температура 16-18 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.

При цьому прогнози кліматологів про те, що клімат в нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама