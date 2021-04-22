Україну сьогодні накриють дощі з грозами – прогноз

В Україні сьогодні, 22 квітня, у більшості областей пройде гроза і дощ. Хоча температура буде трохи вищою, ніж учора.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, сухо сьогодні буде тільки в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. У решті регіонів варто чекати негоди.
Температура повітря на заході країни буде 11-14 градусів тепла, на іншій території трохи тепліше – 15-18 градусів.
У Києві цього дня також будуть гроза і сильний дощ, температура 16-18 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.
При цьому прогнози кліматологів про те, що клімат в нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".
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