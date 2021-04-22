Русский
$ 28,06
33,7
  1. Новини України

Україну сьогодні накриють дощі з грозами – прогноз

22 квітня, 07:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на 22 квітня – де пройдуть дощі з грозами – карта

В Україні сьогодні, 22 квітня, у більшості областей пройде гроза і дощ. Хоча температура буде трохи вищою, ніж учора.

Реклама

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, сухо сьогодні буде тільки в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. У решті регіонів варто чекати негоди.

Температура повітря на заході країни буде 11-14 градусів тепла, на іншій території трохи тепліше – 15-18 градусів.

В тренді
В Україну йдуть заморозки: якою буде погода на Вербну неділю
Реклама

У Києві цього дня також будуть гроза і сильний дощ, температура 16-18 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.

При цьому прогнози кліматологів про те, що клімат в нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода прогноз погоди гроза Укргідрометцентр синоптик погода в Україні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в Росії
Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в РосіїВлада
Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весни
Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весниФінанси
Жорстоке побиття та спроба зґвалтування у потязі
Жорстоке побиття та спроба зґвалтування у потязі "Маріуполь-Київ": підозрюваний померУкраїна
"Євробляхи" тепер можна розмитнити за 1000 євро, але не всім – у чому підступЕкономіка
Більше не безкоштовно.
Більше не безкоштовно. "Укрпошта" оновила тарифи на доставлення замовлень з OLXТранспорт
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав законВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти