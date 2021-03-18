В Україні сьогодні, 18 березня, у всіх областях буде плюсова температура, очікуються опади.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 3 до 8 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Дощитиме, місцями з мокрим снігом. Не зачепить лише Чернігів і Суми.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 2 до 6 градусів вище нуля. У всіх областях, крім Луцька, Рівного та Ужгорода, також очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 4 до 8 градусів тепла. Також очікуються дощі.

Реклама В тренді Україну накриють дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 18 березня (карта)

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Також після того, як Новий рік в Україні минув без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими та загалом до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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