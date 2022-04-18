Україну накриють дощі. Синоптики оприлюднили свіжий прогноз погоди на 18 квітня

Місцями очікується мокрий сніг

В Україні різко погіршиться погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 18 квітня, в Україні очікується дощова погода. Також місцями прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода 18 квітня

У більшості південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях синоптики прогнозують дощ, на півночі країни, вдень та на заході буде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. У Карпатах та на Прикарпатті очікується невеликий сніг.

На решті території України день пройде без істотних опадів.

Вночі у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують заморозки, і температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів.

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У Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях також будуть заморозки та температура повітря від 0 до 3 градусів.

На решті території України температура повітря становитиме 2-7 градусів тепла, а вдень 5-10 градусів. На сході та півдні країни прогнозують 10-15 градусів тепла.

Окрім того, очікується північний та північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

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Погода в Україні 18 квітня

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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