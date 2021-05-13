Україну накриють грози. Де погода буде небезпечна (карта)

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В Україні сьогодні, 13 травня, практично у всіх областях похолоднішає на декілька градусів, а в західних регіонах очікуються грози з дощем.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від 20 до 24 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс.
У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 16 до 19 градусів вище нуля.
На півдні країни температура повітря буде в межах від 15 до 23 градусів тепла.
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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.
Крім того, 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни.