Україну накриють зливи та сильний вітер: прогноз погоди на 29 листопада (карта)

У понеділок, 29 листопада, в Україні прогнозують дощову погоду. Окрім того, очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня по всій Україні пройдуть дощі, місцями зливи. На Львівщині також прогнозують сніг. Вітер — південно-західний.
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На заході прогнозують 2-8 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +13 градусів.
У північних регіонах температура становитиме 6-12 градусів тепла. На півдні — +12-19 градусів.
У Києві йтиме дощ, 7-9 градусів тепла, а у Сімферополі також очікується дощова погода, проте температура сягатиме 17-19 градусів тепла.
Київ огорнув густий туман
Київ 28 листопада накрив густий туман. Він огорнув кожну вуличку міста, утримуючись протягом усього дня. У Мережі почали ділитися атмосферними фото столиці. Деякі користувачі показали, як виглядає столиця у тумані з висоти пташиного польоту.
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