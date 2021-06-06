Україну накриють потужні зливи: якою буде погода на початку тижня (карта)

Синоптики прогнозують, що всю країну заллють дощі, проте температура коливатиметься в межах 22-24 градуси тепла

Погода в Україні на початку тижня піднесе "сюрприз". У всіх регіонах очікуються зливи з грозами, але температура буде коливатися в межах 20-24 градуси тепла.

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Понеділок, 7 червня

Всю територію України заллє дощами, очікують синоптики. На заході країни температура вдень сягатиме позначки 24 градуси, вночі стовпчики термометрів покажуть від 11 до 14 градусів тепла. У центральних регіонах ситуація буде майже така сама. Вдень температура буде коливатися в межах 21-24 градуси. Вночі очікується від 11 до 15 градусів.

У східних і південних регіонах вдень температура буде від 20 до 24 градусів, а вночі – від 12 до 15 градусів тепла.

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Вівторок, 8 червня

Майже всі регіони заллють дощі. Тільки на заході країни синоптики не прогнозують зливи, в частині областей очікуються незначні опади. Вдень температура буде коливатися в межах 21-23 градуси тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів. У центрі України вдень температура очікується від 21 до 24 градусів, а вночі – від 11 до 15 градусів.

У східних і південних областях синоптики також прогнозують зливи, температура вдень коливатиметься в межах 20-24 градуси, вночі – від 11 до 15 градусів.

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Середа, 9 червня

У третій день тижня погода особливо не зміниться – зливи нікуди не підуть. На заході країни вдень температура коливатиметься в межах 22-24 градусів, вночі очікується від 10 до 14 градусів. У центральній частині синоптики прогнозують вдень від 22 до 24 градусів тепла, а вночі від 12 до 15.

На сході та півдні температура очікується від 22 до 24 градусів вдень, а вночі – від 12 до 14.

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А тим часом у перший день літа Карпати замело снігом.

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