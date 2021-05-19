Україну накриють похолодання і зливи: що буде з погодою 19 травня (прогноз)

Синоптики попередили, що спеки сьогодні чекати не варто, а краще навпаки – брати теплий і непромокальний одяг

/ Фото: Сьогодні

У середу, 19 травня, в Україні практично не зміниться погода – на вулиці все ще дощитиме і з грозами, але вже буде прохолодніше.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, найсильніші дощі пройдуть у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Вітер в середньому буде 7-12 м/с.

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Температура повітря в Україні сьогодні трохи знизиться. У західних областях – до 15-17 градусів, у центрі, на півночі і сході – до 17-19 градусів, а на півдні – до 18-21 градуса.

У столиці в цей день також буде хмарно з грозою і опадами. Температура очікується 17-19 градусів.

Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива був нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

Також ми писали, як зміниться погода до кінця тижня.