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Україну накрила негода: без світла залишилися жителі п'яти областей

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 08:03
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Знеструмлення спичинили налипання мокрого снігу та пориви вітру
Знеструмлені 148 населених пунктів.
Знеструмлені 148 населених пунктів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 7-му ранку 9 грудня в Україні залишилися без світла жителі п'яти областей. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Де зникло світло

Зранку внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) знеструмлені 148 населених пунктів у п'яти областях:

  • Київська – 64,
  • Чернігівська – 47,
  • Житомирська – 15,
  • Вінницька – 18,
  • Донецька – 4.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Ситуація в Чернігівській області

Через снігопади, налипання мокрого снігу та пориви вітру 8 грудня та в ніч на 9 грудня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання.

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Станом на 6 ранку 9 грудня відключено 13 ЛЕП 10 кВ повністю та 9 ЛЕП 10 кВ частково, 160 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися мешканці 47 населених пунктів:

  • Козелецький РЕМ – 26,
  • Корюківський РЕМ – 2,
  • Менський РЕМ – 2,
  • Ріпкинський РЕМ – 8,
  • Ніжинський РЕМ – 6,
  • Чернігівський РЕМ – 3.

Зазначимо, що по інших областях даних поки що немає.

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