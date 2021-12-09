Україну накрила негода: без світла залишилися жителі п'яти областей

Станом на 7-му ранку 9 грудня в Україні залишилися без світла жителі п'яти областей. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Де зникло світло
Зранку внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) знеструмлені 148 населених пунктів у п'яти областях:
- Київська – 64,
- Чернігівська – 47,
- Житомирська – 15,
- Вінницька – 18,
- Донецька – 4.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Ситуація в Чернігівській області
Через снігопади, налипання мокрого снігу та пориви вітру 8 грудня та в ніч на 9 грудня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання.
Станом на 6 ранку 9 грудня відключено 13 ЛЕП 10 кВ повністю та 9 ЛЕП 10 кВ частково, 160 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися мешканці 47 населених пунктів:
- Козелецький РЕМ – 26,
- Корюківський РЕМ – 2,
- Менський РЕМ – 2,
- Ріпкинський РЕМ – 8,
- Ніжинський РЕМ – 6,
- Чернігівський РЕМ – 3.
Зазначимо, що по інших областях даних поки що немає.
Раніше ми писали:
- У четвер, 9 грудня, в Україні опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода.
- У четвер, 9 грудня, у Києві прогнозують суху погоду. Водночас очікується мороз.