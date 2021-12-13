Україну накрила негода: що відбувається на дорогах та в аеропортах

В Україні протягом останньої доби значно ускладнилися погодні умови. На дорогах спостерігається сніг, ожеледиця та дощ.
Про це повідомили в ДСНС.
Обмеження на дорогах
Зранку 13 грудня проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
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Водночас, за інформацією Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області, через негоду залишається обмежений рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області, які введено з 17:00 12 грудня, а саме:
- Н – 09 Мукачево – Львів, км 209+311-302+100 (на ділянці с. Яблуниця – м. Івано-Франківськ);
- Н – 10 Стрий – Чернівці – Мамалига, км 16+462-204+008 (на всій довжині);
- Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всій довжині);
- Р – 24 Татарів – Кам'янець-Подільський, км 0+000-09+200 (на ділянці с. Татарів – м. Коломия).
Найскладніша ситуація в західних областях
Підрозділи ДСНС там залучалися 9 разів – для прибирання семи повалених дерев у Івано-Франківській області та буксируванню трьох автомобілів у Львівській області .
Для забезпечення проїзду на автошляхах країни від Укравтодору було залучено майже 1300 людей та 940 одиниць техніки.
Яка обстановка на летовищах
Аеропорти та залізничне сполучення працюють в штатному режимі.
П'ять областей без світла
Станом на 7 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях:
- Львівська – 102,
- Івано-Франківська – 61,
- Закарпатська – 10,
- Чернівецька – 10,
- Житомирська – 4.
Раніше ми писали:
В Україну прийшла негода. Три області залишилися без світла. Найбільше через погані погодні умови постраждали Київська, Житомирська та Чернігівська області.
- У Карпатах нещодавно випало по коліна снігу. Подекуди температура опустилася до -7 градусів.