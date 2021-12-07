Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Жителі трьох областей залишилися без світла

Станом на 7 ранку 7 грудня в Україні залишилися без світла жителі трьох областей. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Де зникло світло
Зранку знеструмлені 75 населених пунктів у 3 областях:
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- Чернігівська – 46,
- Львівська – 21,
- Київська – 8.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Ситуація в Чернігівській області
Через снігопади, налипання мокрого снігу та пориви вітру 6 та 7 грудня в області сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання.
Сьогодні зранку відключені 11 ЛЕП 10 кВ повністю та 5 ЛЕП 10 кВ частково, 169 трансформаторних підстанцій.
Без електропостачання залишаються мешканці 46 населених пунктів в Чернігівському районі:
- Городнянська ТГ – 28;
- Козелецька ТГ – 2;
- Ріпкинська ТГ – 16.
Зазначимо, що по інших областях даних поки що немає.
Раніше ми писали:
- У вівторок, 7 грудня, в Україні йтиме дощ та сніг. Подекуди очікується "мінусова" температура.
- Сьогодні Києві прогнозують вологу погоду. Очікується хмарність.
- Заблокувало трасу. У Чернігівській області ураган повалив дерева.