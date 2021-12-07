Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Жителі трьох областей залишилися без світла

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго

Відключення сталося через ускладнення погодніх умов. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 7 ранку 7 грудня в Україні залишилися без світла жителі трьох областей. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Де зникло світло

Зранку знеструмлені 75 населених пунктів у 3 областях:

Чернігівська – 46,

Львівська – 21,

Київська – 8.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Ситуація в Чернігівській області

Через снігопади, налипання мокрого снігу та пориви вітру 6 та 7 грудня в області сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання.

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Сьогодні зранку відключені 11 ЛЕП 10 кВ повністю та 5 ЛЕП 10 кВ частково, 169 трансформаторних підстанцій.

Без електропостачання залишаються мешканці 46 населених пунктів в Чернігівському районі:

Городнянська ТГ – 28;

Козелецька ТГ – 2;

Ріпкинська ТГ – 16.

Зазначимо, що по інших областях даних поки що немає.

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