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СЬОГОДНІ Новини України

Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Жителі трьох областей залишилися без світла

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 грудня, 08:51
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Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго
Відключення сталося через ускладнення погодніх умов.
Відключення сталося через ускладнення погодніх умов. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 7 ранку 7 грудня в Україні залишилися без світла жителі трьох областей. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Де зникло світло

Зранку знеструмлені 75 населених пунктів у 3 областях:

  • Чернігівська – 46,
  • Львівська – 21,
  • Київська – 8.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Ситуація в Чернігівській області

Через снігопади, налипання мокрого снігу та пориви вітру 6 та 7 грудня в області сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання.

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Сьогодні зранку відключені 11 ЛЕП 10 кВ повністю та 5 ЛЕП 10 кВ частково, 169 трансформаторних підстанцій.

Без електропостачання залишаються мешканці 46 населених пунктів в Чернігівському районі:

  • Городнянська ТГ – 28;
  • Козелецька ТГ – 2;
  • Ріпкинська ТГ – 16.

Зазначимо, що по інших областях даних поки що немає.

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