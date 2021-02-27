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Україну не задовольнив звіт Ірану про катастрофу літака МАУ: вимагає допрацювати текст

27 лютого, 13:32

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Київ передав свої зауваження Тегерану щодо фінального звіту

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака компанії МАУ, яка сталася 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

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Про це пише заступник міністра закордонних справ Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції, ці зауваження є конфіденційними.

Київ сподівається, що Тегеран в повному обсязі врахує зауваження і відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування.

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"Україна в повній мірі виконала свої зобов’язання за міжнародним правом. Ми разом з партнерами координуватимемо всі подальші кроки задля досягнення справедливості", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, кількома днями раніше спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар у Женеві заявила, що Іран навмисно приховує обставини авіакатастрофи літака МАУ.

Також нагадаємо, пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебували 176 осіб, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що трапилося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

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Іран аварія літак звіт МАУ Євген Єнін

Джерело: Сьогодні

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