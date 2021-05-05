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Україна оточили циклони: як у четвер зміниться погода

5 травня, 12:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко розповіла, кому завтра пощастить з літнім тепло і сонцем, і де варто чекати негоди

Після сьогоднішньої теплою і сонячної погоди, завтра українців в деяких областях чекають дощі з грозами.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 6 травня Україна опиниться в оточенні циклонів (червоні на карті) і атмосферних фронтів. Тому в багатьох областях пройдуть періодичні дощі і навіть будуть гриміти грози.

Однак антициклон Trudi ще прикриє від опадів схід країни, південний схід і Дніпро з районами – там буде сухо і сонячно.

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У західних, північних та більшості центральних областей очікується 12-17 градусів.

На півдні, сході та в Дніпропетровській області повітря прогріється до 17-22 тепла.

У Києві прогнозується часом дощ, можлива гроза. Температура повітря 14-16 градусів. Знову неприємний поривчастий вітер.

Квітень в Україні видався досить холодний, іноді навіть сніжний. Останнього місяця весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання змінюватимуть одне одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.

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