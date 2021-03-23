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Україну знову накриють дощі та сніг: де чекати негоди (карта)

23 березня, 07:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найтепліше буде на півдні країни

В Україні сьогодні, 23 березня, у всіх областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, триматиметься плюсова температура.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 1 до 4 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 2 до 6 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 4 до 6 градусів тепла.

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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погода дощ прогноз синоптики температура повітря мокрий сніг погода в Україні
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