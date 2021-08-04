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Україну розділять спека і "похолодання": синоптик уточнила погоду на четвер

4 серпня 2021 16:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У деяких областях до грозових дощів додасться ще й шквальний вітер – негода знову може накоїти лиха

Поки українці як можуть рятуються від спеки

Поки українці як можуть рятуються від спеки / Фото: AFP

Завтра в Україні знову будуть грози на заході і спека на сході. Опади зачеплять центр і північ країни. Температура повітря коливатиметься від 22 до 33 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У західних областях, на півночі та місцями у центральній частині України короткочасні дощі та грози, часом будуть супроводжуватися шквалами.

На сході, півдні і в східних районах центру (Дніпро з районами, область) утримається суха спекотна погода з температурою повітря 28-33 градуси.

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На півночі і в більшості центральних областей очікується завтра 25-29 градусів, у західній частині 22-27 градусів.

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Чого чекати у Києві

У столиці в четвер пройде дощ з грозою. Максимальна температура повітря складе 26-27 градусів.

"У п'ятницю дощ може змінитися серйознішою зливою у поєднанні із шквалом. Температура повітря в Україні найближчим часом коливатиметься в незначних межах, зі сходу та півдня спека поки що йти не хоче", – додала Діденко.

  • Останніми роками погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед з діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".
  • В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом в сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.
  • Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За наймовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні негода знову наробила біди в Україні. Сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, крижані кулі сипалися з неба в селі Кучурган, а вітер в регіоні досягав 20 метрів на секунду. Дощ був настільки сильний, що місцями на трасі не було видно дороги. А на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.

Також ми писали, як в двох областях України пронісся ураган.

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