Україну знову штормитиме: в яких областях бушуватиме негода

На українців чекають не тільки штормова погода і зливи – очікується й інша небезпека

Українців чекають погіршення погоди. Колаж "Сьогодні"

Завтра в Україні погода зіпсується у більшості областей, місцями й зовсім оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

29 липня вдень в Україні, крім південних областей, грози. У західних і центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1-й рівень небезпеки, жовтий).

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Пожежна небезпека

Крім того, у східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.