Україна знову накриє дощовий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

В Україні знову буде дощова погода, причому весь тиждень. Літньої спеки ми знову не дочекаємося – поки в районі 20 градусів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, Україна знову накриє північно-східний циклон (карта), який принесе грози і поривчастий вітер, іноді навіть з градом.
8 червня волога погода охопить практично всю нашу територію. Хіба що Волинь, Рівненська, частина Житомирської областей, окремі райони Криму, Миколаївської та Одеської областей, отримають меншу ймовірність опадів.
Температура повітря у вівторок, і протягом тижня, буде в більшості областей України комфортною, 19-24 градуси.
А що у Києві?
У столиці завтра періодично дощ, гроза і температура повітря 21-23 градуси, а до цього додасться і поривчастий вітер. Він і дощ можуть знижувати, на відчуття, температуру повітря.
У четвер, на один день, трохи похолодає.
"Така волога і помірно тепла погода триватиме в Україні до кінця тижня", – резюмувала Діденко.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Одесу накрила негода - в місті пройшов град, вулиці затопило.