Червень в Україні почався з мокрої і прохолодної погоди, і поки справжнього літа і близько не видно. У найближчі дні безпросвітні дощі

В Україні знову буде дощова погода, причому весь тиждень. Літньої спеки ми знову не дочекаємося – поки в районі 20 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, Україна знову накриє північно-східний циклон (карта), який принесе грози і поривчастий вітер, іноді навіть з градом.

8 червня волога погода охопить практично всю нашу територію. Хіба що Волинь, Рівненська, частина Житомирської областей, окремі райони Криму, Миколаївської та Одеської областей, отримають меншу ймовірність опадів.

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Температура повітря у вівторок, і протягом тижня, буде в більшості областей України комфортною, 19-24 градуси.

А що у Києві?

В тренді Україна знову накриє дощовий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди

У столиці завтра періодично дощ, гроза і температура повітря 21-23 градуси, а до цього додасться і поривчастий вітер. Він і дощ можуть знижувати, на відчуття, температуру повітря.

У четвер, на один день, трохи похолодає.

"Така волога і помірно тепла погода триватиме в Україні до кінця тижня", – резюмувала Діденко.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Одесу накрила негода - в місті пройшов град, вулиці затопило.