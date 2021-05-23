Україну знову заллє дощами – що буде з погодою 23 травня (карта)

Дощі все ще не хочуть залишати країну, більш того, в деяких областях стане прохолодніше, ніж було вчора

У Києві знову дощитиме. Фото: facebook.com/roshydromet

У неділю, 23 травня, на більшій частині України очікується суха і сонячна погода. Однак в деяких регіонах все-таки пройдуть дощі.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, невеликий дощ з грозою можливий в Луцьку, Львові, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Вінниці, Житомирі, Чернігові, Сумах.

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На сході температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла. В центральній частині України – +19-23 градуси. На півдні також тепло – +23-25 градусів. На заході – +16-20 градусів. На півночі стовпчики термометра покажуть – 18-20 градусів тепла.

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У Києві сьогодні очікується дощ, температура повітря – 19-21 тепла. Вітер 7-12 м/с.

Як повідомлялося раніше, найближчими днями в Україні буде по-літньому тепло, але деякі регіони заливатимуть дощі, подекуди навіть грози.

Також ми писали, що 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.