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Україну в понеділок трохи підмочить: куди повернуться грози (карта)

9 серпня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У більшості областей країни сьогодні буде дуже спекотно і без опадів, але на заході зливи обіцяють принаймні в п'яти областях

На більшій частині України опадів не обіцяють, але пощастить не усім / колаж "Сьогодні"

На більшій частині України опадів не обіцяють, але пощастить не усім / колаж "Сьогодні"

Після абсолютно спекотної і сухої неділі 9 серпня зливи трохи охолодять кілька областей, але на більшій частині України збережеться спекотна погода без опадів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в понеділок буде спекотно і сонячно, дощу не обіцяють. Температуру прогнозують від 29 до 31 градуса.

Погода в регіонах

У більшості областей сьогодні буде дуже спекотно і без опадів, але в західний регіон знову прийшли грози.

  • На півночі обіцяють температуру близько 28-30 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях у понеділок опадів не обіцяють.
  • На заході литиме принаймні у п'яти областях: Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській. Зате буде не надто спекотно – в середньому в цьому регіоні обіцяють сьогодні 24-26 градусів, на Закарпатті – 27-29.
  • У центрі сьогодні дощів не буде. У Дніпропетровській і Черкаській областях прогнозують 28-30 градусів, у Кропивницькому та Полтаві – 29-31 градус.

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  • На сході трохи підмочить тільки Харківську область – там обіцяють зливи з грозами. У Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, як і раніше буде спекотно. У Луганську обіцяють до +35, у інших областях регіону – до +31.
  • На півдні 9 серпня пройде без опадів як у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях, так і в окупованому Криму. Температура в Херсоні, Сімферополі, Одесі та Миколаєві буде близько 29-31 градуса.
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Зазначимо, в останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа або в жарких країнах. Кліматологи пов'язують усі ці аномалії насамперед з діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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