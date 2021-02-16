Україна зачепить циклон Yukon: які області знову буде засипати снігом

В Україні триває справжня сувора зима, морози 17 лютого буде серйозні

В Україну прийшли сильні морози, які витіснили снігопади – місцями буде до -25. Однак 17 лютого вкотре піде сніг на заході країни. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, в середу атмосферний фронт північного циклону Yukon принесе на захід України сніг (карта). Опади можуть прийти вдень в Житомирську, Вінницьку та Київську області.

Решта території України 17 лютого належатиме антициклону Helida, а це значить – без істотних опадів (карта).

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Вітер південно-західний, невеликий або помірний.

Температура повітря вночі 12-18 градусів морозу, місцями до -25.

Вдень на півдні 7-14 морозу, на південному сході і на заході України тепліше – 1-5 градусів нижче нуля (при проясненнях холод посилюватиметься, а де хмарно – мороз слабкіше).

До Києва хвіст північного циклону може принести сніг. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі очікується 12-14 градусів морозу, а вдень – 7-9 морозу.

А тим часом на Прикарпатті через негоду від цивілізації відрізані більше 60 сіл, снігові замети подекуди сягають двох метрів.

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