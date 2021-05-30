Україну заллє дощами? Якою буде погода на День Конституції

У перший місяць літа дощі будуть заливати всю Україну, але ближче до кінця місяця погода значно покращиться – прогноз народного синоптика на 28 червня

У День Конституції, 28 червня, в Україні прогнозують суху погоду – літні дощі трохи відступлять, але буде прохолодно.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня: в цьому році на День Конституції має бути сухо, але прохолодно. Незважаючи на те, що з 23 червня країну накриє потужний циклон, який принесе дощі, погода ближче до національного свята повинна покращитися. Синоптик прогнозує температуру повітря не вище 20-22 градусів тепла.

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На погодних сайтах ситуація трохи відрізняється, дощі будуть заливати західні і північні області України практично щодня, але ближче до Дня Конституції циклон відступить. Як і Горбань, метеорологи прогнозують незначне похолодання. Можливі короткочасні дощі.

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.