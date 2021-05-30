Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини України

Україну заллє дощами? Якою буде погода на День Конституції

30 травня, 17:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У перший місяць літа дощі будуть заливати всю Україну, але ближче до кінця місяця погода значно покращиться – прогноз народного синоптика на 28 червня

У День Конституції, 28 червня, в Україні прогнозують суху погоду – літні дощі трохи відступлять, але буде прохолодно.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня: в цьому році на День Конституції має бути сухо, але прохолодно. Незважаючи на те, що з 23 червня країну накриє потужний циклон, який принесе дощі, погода ближче до національного свята повинна покращитися. Синоптик прогнозує температуру повітря не вище 20-22 градусів тепла.

Читайте також: Погода на червень: літо поки затримається

Реклама

В тренді
Замість гостя – гола красуня! Несподіваний epic fail в ефірі українського каналу

На погодних сайтах ситуація трохи відрізняється, дощі будуть заливати західні і північні області України практично щодня, але ближче до Дня Конституції циклон відступить. Як і Горбань, метеорологи прогнозують незначне похолодання. Можливі короткочасні дощі.

Раніше ми повідомляли, що синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів в червні, але без дощів не обійдеться.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніЕкономіка
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедії
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедіїУкраїна
Таємниця Протасевича – навіщо Лукашенко вбиває білоруську авіацію і ПЕК заради простого мінського хлопця
Таємниця Протасевича – навіщо Лукашенко вбиває білоруську авіацію і ПЕК заради простого мінського хлопцяУкраїна
Оргія у формі копів і з горою кокаїну: відео української порно-вечірки в Дубаї
Оргія у формі копів і з горою кокаїну: відео української порно-вечірки в ДубаїУкраїна
Спека і сильні дощі: як погода здивує українців (карта)
Спека і сильні дощі: як погода здивує українців (карта)Україна
Хибне ребро. Як загинула українська альпіністка в горах Туреччини (фото)
Хибне ребро. Як загинула українська альпіністка в горах Туреччини (фото)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти