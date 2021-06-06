Україну заливає дощами: якою буде погода 7 червня (карта)

У понеділок, 7 червня, в Україні буде волого і сиро – в країні прогнозують дощі, на частині території ще й з грозами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зливи з грозами прогнозують на всій території України окрім західних областей і частини центральних. Там падатиме невеликий дощ.
На заході країни вдень температура сягатиме від 21 до 24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів. А на сході вдень від 20 до 24 градусів тепла, вночі – від 11 до 14 градусів.
У центрі України і Києві прогнозують грози. Там середня температура коливатиметься в межах 21-24 градусів вдень, а вночі очікується від 11 до 15 градусів.
На півдні країни вдень температура буде в межах 21-24 градусів, а вночі – 12-15.
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Яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сьогодні".
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