Україну заливає дощами: якою буде погода 7 червня (карта)

У країні знову грози, але температура повітря залишиться на рівні 21-24 градусів, а вночі буде досить прохолодно – до 14 градусів

У понеділок, 7 червня, в Україні буде волого і сиро – в країні прогнозують дощі, на частині території ще й з грозами.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зливи з грозами прогнозують на всій території України окрім західних областей і частини центральних. Там падатиме невеликий дощ.

На заході країни вдень температура сягатиме від 21 до 24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів. А на сході вдень від 20 до 24 градусів тепла, вночі – від 11 до 14 градусів.

У центрі України і Києві прогнозують грози. Там середня температура коливатиметься в межах 21-24 градусів вдень, а вночі очікується від 11 до 15 градусів.

Реклама

На півдні країни вдень температура буде в межах 21-24 градусів, а вночі – 12-15.

Раніше ми повідомляли, що в перший день літа Карпати замело снігом.

Яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сьогодні".

Реклама

Дивіться більше, про що ще говорять в Україні та світі сьогодні: