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Україна заливає дощами – прогноз погоди на 16 квітня (карта)

16 квітня, 07:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найтепліше, як запевняють синоптики, буде в східних регіонах, а померзнути доведеться жителям заходу

В Україні сьогодні, 16 квітня, у всіх областях очікуються опади у вигляді дощу, температура повітря опуститься на декілька градусів.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 12 до 16 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 5 до 10 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 10 до 13 градусів тепла.

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Водночас сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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погода прогноз синоптики температура повітря дощі погода в Україні
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