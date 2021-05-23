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Україну залиють дощі, але не всю: якою буде погода 24 травня

23 травня, 19:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Києві грозу прогнозують лише в першій половині дня, потім погода налагодиться, але в столиці незначно похолодає

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

У понеділок, 24 травня, в Україні прогнозують дощі, подекуди навіть грози.

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Про це повідомляє Наталка Діденко.

Сильні дощі заливатимуть західні, північні та центральні області. Але вже вдень опади зсунуться і залишаться переважно на північному сході – Сумщині, Полтавщина та навіть Харківщині.

Проте, у північних та центральних областях вдень похолодає до +15+19 градусів. На решті території України +17+22 градуси, на сході до +24 градусів.

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У Києві в цей день очікується сильний дощ, можлива гроза. Та в другій половині дня опади припинятимуться. Дутиме сильний вітер. Вдень у столиці близько +17, +18 градусів.

Наступного дня, 25 травня, за словами Діденко, в Україні буде сонячно та тепліше.

Раніше ми повідомляли, що найближчими днями в Україні буде по-літньому тепло, проте деякі регіони заллє дощами.

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