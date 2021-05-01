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Україну заллють дощі, але не всю: кому пощастить з погодою на Великдень

1 травня, 11:02

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Україні на найближчі дні – де буде тепло, а де дощі – карта

На Великдень, 2 травня, в більшості областей України прогнозують грози, але при цьому в країні збережеться тепла весняна погода.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі .

Сонячно і без опадів буде лише в Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та Сімферополі, на решті території – зливи і грози.

На сході країни температура повітря буде від 20 до 22 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 19 до 22 градусів з позначкою плюс.

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У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 19 до 22 градусів вище нуля. На півдні країни температура повітря буде в межах від 20 до 23 градусів тепла.

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Знову дощі? Прогноз погоди в Україні на 1 травня (карта)

Раніше ми повідомляли, що в кінці квітня весняна заметіль накрила Київську область. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.

Також нагадаємо, сайт "Сегодня" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу.

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