Україну заллють потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)

Погода в Україні буде дощовою, колаж: "Сьогодні"

В Україні в найближчі дні погода буде мінливою. Деякі регіони заллють потужні зливи, а інші, навпаки, чекають спекотні дні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У понеділок, 12 липня, майже всі регіони України заллє дощами, тільки на заході країни опадів синоптики не прогнозують. При цьому вдень температура коливатиметься в межах 30-32 градусів, а вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла. На півночі країни жителів попереджають про негоду, і хоча температура буде високою, зливи нікуди не підуть.

На сході країни вдень температура коливатиметься в межах 31-33 градусів, а вночі очікується від 19 до 21 градусів тепла.

Південні регіони заллють зливи. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 30 до 32 градусів, а вночі спека спаде до позначки +21.

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У вівторок, 13 липня ситуація з погодою трохи зміниться. На заході вдень стовпчики термометрів покажуть до 33 градусів тепла, а вночі очікується до +19. При цьому в більшості регіонів будуть зливи з грозами. На півночі країни буде також – температура не перевищуватиме +33 градуси.

У східних регіонах опадів не очікується. При цьому вдень температура буде коливатися в межах 31-33 градусів, а вночі – 16-18. На півдні країни синоптики прогнозують зливи з грозами. Вдень температура очікується на рівні 27-29 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть до +19.

У середу, 14 липня, опадів в Україні не очікується. У всіх регіонах країни температура сягатиме позначки +33 вдень, а вночі середня температура буде коливатися в межах 17-19 градусів тепла.

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Як ми повідомляли, нещодавно сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

А в Полтаві з'явилися "гарячі" синоптики. Дивіться в нашому сюжеті про хлопців з голим торсом, які розповідають про погоду полтавчанам: