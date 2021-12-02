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СЬОГОДНІ Новини України

Україну замете снігом? Ми дізналися, чого чекати від погоди на початку грудня

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 грудня, 10:38
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Таких суворих морозів, як раніше, чекати в країні вже не варто
Цього місяця прогнозують мокрий сніг та вітер / Колаж "Сьогодні"
Цього місяця прогнозують мокрий сніг та вітер / Колаж "Сьогодні"

Грудень в Україні синоптики обіцяють досить холодним.Весь перший зимовий тиждень буде в країні сухим і похмурим.

Про це повідомляє заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко в матеріалі сайту "Сьогодні".

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Яка погода буде в перший тиждень зими та весь місяць

Про свій прихід в Україну грудень повідомить із першого дня – морози. Будуть вони невеликими: 1-3 грудня похолодає до -4 градусів вночі і до -1 градуса вдень. Потім знову потеплішає до невеликого "плюсу" на 4-5 днів.

Весь перший зимовий тиждень буде сухим і похмурим, дощ і сніг прийдуть з 8-10 грудня. При цьому похолодає, а це означає, що буде ожеледиця.

На середину грудня настане справжня зима з невеликими морозами. У другій половині місяця снігопади остаточно припиняться, визирне сонце. Також уночі температура повітря опускатиметься до -10 градусів.

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Чи варто чекати мокрий сніг, вітри та тумани

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко, грудень наблизить нас до справжньої зими, але це може бути наприкінці місяця.

"Таких суворих морозів, як у попередні роки, не очікується, мінус 20 градусів у грудні можливі, але малоймовірні, – каже Анатолій Прокопенко. – Середньомісячна температура – від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, це близько до норми (тобто грудень виявиться холодніше листопада на 5-7 градусів – Авт.).

Сніг у грудні також тепер випадає не скрізь та не щороку. У Карпатах, північних, західних та східних регіонах сніг до кінця місяця ляже, у південних областях та в Криму випаде, але розтане".

Анатолій Прокопенко відзначив особливість теперішніх теплих зим – це активізація південних та південно-західних циклонів, які призводять до сильних вітрів, завірюх, налипання мокрого снігу. Все це можливо у грудні. Також будуть різкі коливання температури, що призводять до туману.

Опадів у грудні випаде в середньому 33-78 мм, у горах місцями 81-105 мм, це в межах норми, за винятком північно-східних областей (Чернігівщина, Сумщина), там снігу менше за норму.

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