Україну засипле снігом: прогноз погоди на 13 січня (карта)

Практично у всіх областях буде триматися мінусова температура

В Україні сьогодні, 13 січня, буде холодно, опади у вигляді снігу очікуються в усіх областях.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від мінус 3 до 1 градуса тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від мінус 4 до мінус 1 градуса.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від мінус 2 до 1 градуса вище нуля.

На півдні країни температура повітря також буде в межах від мінус 1 до 1 градуса тепла.

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Раніше ми повідомляли, що до України йдуть снігопади і сильні морози. Радіти теплу вже недовго. Цього тижня завірюхи і похолодання будуть по всій країні. Сьогодні – сніг із дощем в Одеській області, в середині тижня – буде на Закарпатті, в Карпатах, у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

Після того, як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими та загалом до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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