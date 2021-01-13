Україну засипле снігом: прогноз погоди на 13 січня (карта)

В Україні сьогодні, 13 січня, буде холодно, опади у вигляді снігу очікуються в усіх областях.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря складе від мінус 3 до 1 градуса тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від мінус 4 до мінус 1 градуса.
У західних областях температура повітря встановиться на рівні від мінус 2 до 1 градуса вище нуля.
На півдні країни температура повітря також буде в межах від мінус 1 до 1 градуса тепла.
Раніше ми повідомляли, що до України йдуть снігопади і сильні морози. Радіти теплу вже недовго. Цього тижня завірюхи і похолодання будуть по всій країні. Сьогодні – сніг із дощем в Одеській області, в середині тижня – буде на Закарпатті, в Карпатах, у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях.
Після того, як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими та загалом до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".
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