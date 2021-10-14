Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна-Всесвіт
СЬОГОДНІ Новини України

Україну завтра накриє негода: де пройдуть дощі (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
14 жовтня, 17:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Синоптики пишуть, що дощитиме, але в окремих регіонах
Дощ буде йти весь день / Колаж "Сьогодні"
Дощ буде йти весь день / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 15 жовтня, в Україні буде похмура погода, в деяких регіонах пройдуть дощі. Вночі синоптики обіцяють заморозки.

Про це повідомляє Укргідроміцентрі.

Реклама

Захід

Тут погода буде від 12 до 15 градусів тепла. Буде похмуро, але без опадів. Вночі синоптики прогнозують заморозки. Стовпчики термометрів покажуть від -3 до 2 градусів.

Схід

Максимальна температура вдень 15 градусів тепла. Також буде похмуро, але без опадів. Вночі погода буде коливатися від 1 до 4 градусів вище нуля.

Північ

У цих регіонах температура повітря буде від 11 до 14 тепла. Хмари накриють міста. Дощів не буде. Вночі максимальна температура +4.

Реклама

Південь

У цих регіонах буде + 12-15 градусів. Днем в містах дощитиме і вітряно. Вночі тут буде найтепліше. Максимум температура на півдні вночі +9 градусів тепла.

Центр

У центральних областях погода не зміниться. 12-14 вдень і 1-4 градусів тепла вночі. Хмарно, але опадів і вітру синоптики не обіцяють.

Карта України з погодою на 15 жовтня. Скрін з сайту Укргідроміцентр
Карта України з погодою на 15 жовтня. Скрін з сайту Укргідроміцентр

Реклама

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю , Схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

Читайте також

  • Україна потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.
  • Вересень Києві був аномально холодним . Середньомісячна температура в столиці в кінцевому підсумку була нижче кліматичної норми на 1,3 градуса.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

99 632

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти