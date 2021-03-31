Немає вакцини – ізоляція? Коли введуть "ковідний паспорт" і до чого готуватися українцям

Коли світ почне повертатися до нормального життя, Україна буде сидіти на карантині

У світі продовжують обговорювати ідею документального підтвердження вакцинації. Так звані "ковід-паспорти" повинні спростити поїздки в інші країни. І поки що це найвірогідніший сценарій розвитку подій.

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Коли введуть паспорти вакцинації і чим це може обернутися для українців – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Паспорт вакцинації – новий безвіз?

В кінці березня Європейська комісія представила проєкт сертифіката здоров'я. Цей документ буде містити наступні дані:

дату народження;

номер паспорта, завірений QR-кодом;

тип вакцини, якщо людина робила щеплення від COVID-19;

чи хворіла людина на ковід;

наявність або відсутність антитіл.

Сертифікат можна буде завантажити в смартфон або надрукувати в паперовій версії. Його введення заплановано на 15 червня.

Реклама / Фото: Twitter

Тепер за відповідний проєкт повинні проголосувати члени Євросоюзу. Однак можна з упевненістю сказати, що паспорт вакцинації підтримають – особливо, країни, економіка яких залежить від туризму.

Українці теж отримають паспорти вакцинації?

Ймовірно, так. Однак поки незрозуміло, коли в нашій країні з'являться подібні документи.

"Нам теж необхідно розробити свою систему відповідної "паспортизації", а також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – нещодавно заявив президент Володимир Зеленський.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Кабмін знаходиться на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації. Такий документ зможуть отримати українці, які зроблять два щеплення від коронавірусу.

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"У ньому повинна міститися інформація, коли людина вакцинована, строк дії вакцини згідно з інструкцією. Ми передбачимо, щоб документ був максимально зручним... Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде вакциновано більше людей", – розповів він.

А поки вакцинованих українців будуть вносити до спеціальної електронної бази, щоб потім лікарі могли видати довідку про щеплення.

На українців чекає ізоляція?

Експерти підкреслюють, що вакцинація в Україні йде дуже повільно. З 24 лютого щеплення отримали 0,48% населення, а повну вакцинацію пройшли лише дві людини.

Імміграційний юрист і візовий експерт Ірина Слюсаренко вважає, що в травні, коли весь світ почне повертається до нормального життя, Україна буде сидіти на карантині.

"В Україні багато хто вважає, що цей документ легко підробити або просто купити собі довідку про вакцинацію. Але в світі прекрасно бачать нашу статистику і до наших документів будуть ставитися особливо обережно", – зазначила вона.

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Багато хто скаже, що це не проблема – подорожувати можна до Туреччини або Єгипету, але не единим туризмом живе Україна.

"Щорічно понад 4,5 млн осіб їздять в Європу на роботу. Бізнес також активно подорожував – відвідував виставки, семінари, бізнес зустрічі, що допомагало розвитку і налагодженню міжнародних контактів", – вважає Слюсаренко.

Крім того, введення безвізу привело до нас лоукост і дало можливість подорожувати до країн ЄС за 10-15 євро. Але якщо попиту на квитки не буде, то авіакомпанії просто підуть, вважає експерт.

"Україні терміново потрібні вакцини, адже це не тільки допоможе зупинити епідемію, але і повернуться до нормального життя", – додала юрист.

Нагадаємо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які області закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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