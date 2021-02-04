Україну чекає лютий мороз: де і коли похолодає до -21

Вихідні в Україні будуть дуже холодними, особливо не пощастить жителям північних областей у неділю – там вдарить нічний мороз в 20 градусів. Про це свідчить карта Укргідрометцентру.

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У п'ятницю тільки почне холоднішати і вдень буде 3-5 градусів морозу, а ось на вихідних холод посилиться. Особливо приморозить в неділю. Де буде найхолодніше 7 лютого:

Сумська область: 19-21 морозу вночі, 11-13 вдень.

Чернігівська область: 18-20 вночі, 10-12 вдень.

Житомирська область і Київ: 14-16 вночі, 10-12 вдень.

Харківська область: 12-14 вночі, 5-7 вдень.

В інших центральних областях 8-10 градусів морозу вдень і 11-13 вночі. Сніг синоптики обіцяють в центрі, на заході і півночі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", морози триватимуть кілька днів, а з 9 лютого прийде різке потепління до +10. Ось тільки пощастить з теплом не всім українцям.

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Тим часом харківський бабак Тимко дав прогноз приходу весни. Волохатий "синоптик" пообіцяв, що тепло – не за горами.

Відео: Сьогодні

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