Україну чекає лютий мороз: де і коли похолодає до -21

Вихідні в Україні будуть дуже холодними, особливо не пощастить жителям північних областей у неділю – там вдарить нічний мороз в 20 градусів. Про це свідчить карта Укргідрометцентру.
У п'ятницю тільки почне холоднішати і вдень буде 3-5 градусів морозу, а ось на вихідних холод посилиться. Особливо приморозить в неділю. Де буде найхолодніше 7 лютого:
- Сумська область: 19-21 морозу вночі, 11-13 вдень.
- Чернігівська область: 18-20 вночі, 10-12 вдень.
- Житомирська область і Київ: 14-16 вночі, 10-12 вдень.
- Харківська область: 12-14 вночі, 5-7 вдень.
В інших центральних областях 8-10 градусів морозу вдень і 11-13 вночі. Сніг синоптики обіцяють в центрі, на заході і півночі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", морози триватимуть кілька днів, а з 9 лютого прийде різке потепління до +10. Ось тільки пощастить з теплом не всім українцям.
Тим часом харківський бабак Тимко дав прогноз приходу весни. Волохатий "синоптик" пообіцяв, що тепло – не за горами.
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