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Україна чекає новий локдаун цієї осені? Що кажуть у МОЗ

15 липня 2021 10:44

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Глава МОЗ закликає старше населення вакцинуватися, щоб цього не сталося

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пропонує продовжити карантин. Коллаж: "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пропонує продовжити карантин. Коллаж: "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні восени можуть ввести локдаун. При цьому влада робить усе, щоб цього не сталося.

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Про це Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "РБК Україна".

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"Ми не виключаємо цього. Але сьогодні у нас є можливість зробити все і ми це робимо, щоби локдауну не було. І це не тільки дотримання протиепідемічних норм. Це і звернення до своїх старших родичів – батьків, дідусів, бабусь – щоби вони пішли і пріоритетно зробили щеплення", – сказав він.

За словами Ляшка, якщо хоча б 80% населення старше 60 років буде вакциновано, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним.

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Глава МОЗ пояснив, що локдаун вводять насамперед для найуразливіших груп населення, тобто, людей похилого віку. А якщо вони будуть вакциновані, "ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала".

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Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин Moderna від COVID-19.

Тим часом Україна наближається до нового рекорду з вакцинації.

Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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