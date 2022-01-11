Україну чекає новий локдаун через "Омікрон": коли та скільки триватиме

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на фоні поширення нового "Омікрон"-штама. Пік захворюваності триватиме протягом кількох місяців.
Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю BBC Україна.
Коли почнеться нова хвиля
За прогнозами МОЗ, черговий сплеск захворюваності буде, починаючи з кінця січня.
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"У цей час буде більше Омікрону. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив Кузін.
Він уточнив, що цей сплеск буде тривалим і продовжиться протігом кількох місяців.
Від чого залежатиме тривалість "Омікрон"-хвилі
"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - уточнив санлікар.
Попередні прогнози
Через штам "Омікрон", який потрапив в Україну, вже РНБО прогнозувало у лютому новий карантин.
"На превеликий жаль, ми не зможемо цього уникнути. За нашими прогнозами, у лютому ми можемо мати "Омікрон" у себе в досить великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.
В Україні знайшли нові випадки "Омікрону"
- Станом на 10 січня в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
- Ще по одному випадку підтвердили в Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів з підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".
- У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".
Раніше ми писали:
- В Україні різко зросте рівень захворюваності на COVID-19 через "Омікрон". Особливістю нової хвилі стане "нашарування" її на "Дельту", що ще не повністю пішла.
- Появу ще одного штаму "Дельтакрон" Україні поки що не виявили.