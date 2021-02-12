Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім

Люта зима протримається в Україні до кінця лютого. Хіба що наступногоу тижня опади не будуть такими рясними, як зараз, оскільки відступить циклон. Але при цьому посилиться холод.

Реклама

Ми дізналися у синоптика, чи можна вважати нинішню негоду аномальною. За його словами, ситуація зі снігопадами і циклонами в лютому нинішнього року аномальна, якщо порівнювати з останніми роками.

"Як відомо, у нас зараз потепління триває глобальне і регіональне в Україні. Це (люті морози і багато снігу) було все-таки в нормі років 30-40 тому. Я пам'ятаю навіть з мого дитинства – були сніжні зими навіть на півдні України. У нас була серія циклонів південних, сім або дев'ять, я вже збився з рахунку. Але зараз йде останній циклон, а за ним буде похолодання", – сказав старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв.

Відео: Сьогодні

Зазначимо, як повідомляли днями синоптики, рясні снігопади ще очікуються 12-13 числа, а вже в неділю опадів стане менше і прийдуть сильні морози.

Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.

Читайте також в нашому матеріалі, як відсвяткувати День закоханих 14 лютого, коли на вулиці мете і "собачий" холод.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама