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Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім

12 лютого, 10:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Співробітник Укргідрометцентру розповів, чи можна вважати нинішню негоду аномальною

Люта зима протримається в Україні до кінця лютого. Хіба що наступногоу тижня опади не будуть такими рясними, як зараз, оскільки відступить циклон. Але при цьому посилиться холод.

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Ми дізналися у синоптика, чи можна вважати нинішню негоду аномальною. За його словами, ситуація зі снігопадами і циклонами в лютому нинішнього року аномальна, якщо порівнювати з останніми роками.

"Як відомо, у нас зараз потепління триває глобальне і регіональне в Україні. Це (люті морози і багато снігу) було все-таки в нормі років 30-40 тому. Я пам'ятаю навіть з мого дитинства – були сніжні зими навіть на півдні України. У нас була серія циклонів південних, сім або дев'ять, я вже збився з рахунку. Але зараз йде останній циклон, а за ним буде похолодання", – сказав старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв.

Відео: Сьогодні

Зазначимо, як повідомляли днями синоптики, рясні снігопади ще очікуються 12-13 числа, а вже в неділю опадів стане менше і прийдуть сильні морози.

Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.

Читайте також в нашому матеріалі, як відсвяткувати День закоханих 14 лютого, коли на вулиці мете і "собачий" холод.

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Джерело: Сьогодні

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