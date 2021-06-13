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Україну чекають погодні гойдалки: де похолодає до +5 і кому пощастить з літнім теплом

13 червня 2021 13:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У понеділок над півднем України буде куражитися циклон, а захід країни від дощів прикриє антициклон Yona

Дощі знову накриють майже всю Україну. У понеділок, 14 червня, менше опадів буде хіба що на заході країни. А ось на сході потеплішає до +27.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра над південною частиною України буде циклон (карта), атмосферні фронти якого знову організують короткочасні грозові дощі.

Менша ймовірність опадів завдяки антициклону Yona буде завтра хіба що на Волині, у Рівненській, Львівській областях та в Приазов'ї.

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Найхолоднішою виявиться західна частина України. Протягом дня 14-19 градусів, у Карпатах 11-15, на високогір'ї місцями 5-8 тепла.

У північних і центральних областях України очікується 19-24 градуси.

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На півдні теж буде свіжо, 18-20 градусів. Тільки в Запоріжжі до +25.

На сході України буде найтепліше, 22-27 градусів.

У Києві 14 червня температура повітря обіцяє бути комфортною, протягом дня 20-23 градуси. Будуть короткочасні дощі з грозами і поривчастим вітром.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у суботу в Одесі злива затопила місто. Ливнівки не впоралися з таким навантаженням, через що затопило кілька центральних вулиць в центрі міста. Серед них Балківська, Середньофонтанська, Приморська і Мельницька. Автомобілі практично тонули в калюжах, а на Середньофонтанській текли потоки води.

Нещодавно в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.

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