Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогноз

Погоду в Україні визначають сильні нічні морози і денне весняне потепління

Після сьогоднішнього штормового попередження завтра українці трохи перепочити від снігу, але при цьому здивує температурний режим – місцями буде до 15 градусів морозу вночі, а вдень – більше 10 тепла.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

2 лютого на півночі країни вночі 7-15 градусів морозу, вдень – 3-7 градусів нижче нуля.

На сході буде найтепліше: вночі 1-4 градуси тепла, вдень – 5-7 тепла.

У центрі вночі морозно, 3-7 градусів, однак вдень відлига. У Дніпрі з районами вночі близько нуля, вдень – до +5.

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Південь. У Запорізькій і Херсонській областях вночі 2-4 градуси тепла, вдень – 4-9. В Одеській і Миколаївській областях вночі 1-3 морозу, вдень – 2-4 градуси тепла. У Криму вдень до 10-13 градусів тепла.

На заході вночі 3-6 морозу, у Волинській і Рівненській областях до 10-14 градусів. Вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Закарпатті – до +5.

В тренді Снігопади та штормовий вітер: прогноз погоди на перший день лютого

У Києві вночі 8-10 градусів морозу, в околицях до -12. Вдень теж невеликий мороз, 3-5 градусів.

У вівторок в Україну зайде антициклон, тому в більшості областей України істотні опади малоймовірні. На півдні і сході можуть бути дощі.

У Києві у вівторок ніяких опадів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики обіцяють лютий більш теплим, ніж січень, але все одно ще чекаємо і морози, і сніг. Народний синоптики Леонід Горбань, а також Укргідрометцентр дали прогноз погоди на лютий.

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