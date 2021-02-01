Україну чекають температурні гойдалки від -15 до +13: синоптик уточнила прогноз

Після сьогоднішнього штормового попередження завтра українці трохи перепочити від снігу, але при цьому здивує температурний режим – місцями буде до 15 градусів морозу вночі, а вдень – більше 10 тепла.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
2 лютого на півночі країни вночі 7-15 градусів морозу, вдень – 3-7 градусів нижче нуля.
На сході буде найтепліше: вночі 1-4 градуси тепла, вдень – 5-7 тепла.
У центрі вночі морозно, 3-7 градусів, однак вдень відлига. У Дніпрі з районами вночі близько нуля, вдень – до +5.
Південь. У Запорізькій і Херсонській областях вночі 2-4 градуси тепла, вдень – 4-9. В Одеській і Миколаївській областях вночі 1-3 морозу, вдень – 2-4 градуси тепла. У Криму вдень до 10-13 градусів тепла.
На заході вночі 3-6 морозу, у Волинській і Рівненській областях до 10-14 градусів. Вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Закарпатті – до +5.
У Києві вночі 8-10 градусів морозу, в околицях до -12. Вдень теж невеликий мороз, 3-5 градусів.
У вівторок в Україну зайде антициклон, тому в більшості областей України істотні опади малоймовірні. На півдні і сході можуть бути дощі.
У Києві у вівторок ніяких опадів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики обіцяють лютий більш теплим, ніж січень, але все одно ще чекаємо і морози, і сніг. Народний синоптики Леонід Горбань, а також Укргідрометцентр дали прогноз погоди на лютий.
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