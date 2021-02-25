"Укравтодор" серйозно візьметься за дороги Донбасу: Кубраков озвучив плани

У період з 2014 по 2019 роки в Луганській області було оновлено всього 30 км доріг

Цього року стартує спільний проєкт зі Світовим банком і Європейським інвестиційним банком щодо відновлення доріг у Луганській області. Про це заявив на форумі "Україна 30. Інфраструктура" глава "Укравтодору" Олександр Кубрак.

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"Будемо намагатися розширити цей проєкт і на Донецьку область. З боку наших міжнародних партнерів є інтерес до цього", – сказав Кубраков.

За його словами, на Луганщині протягом 2014-2019 років були оновлені всього 30 км.

За результатами 2020-2021 років Укравтодор планує вирівняти диспропорцію між двома східними областями та іншими. У Донецькій області буде оновлено майже 310 км державних доріг, а в Луганській – понад 600 км (з урахуванням ремонту у минулому і поточному роках).

Ключовим проєктом 2020 року став маршрут Сєвєродонецьк – Станиця Луганська: тут повністю відремонтовано 125 км дороги.

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У 2021 році СБ та ЄІБ профінансують ремонт 180 км доріг на сході, а саме: Н-26 Чугуїв – Мілове (протяжністю 12 км); Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ (більше 121 км), Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут (42 км).

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Кубраков заявляв, що "Укравтодор" першим в Україні починає спільну з ЄБРР програму протидії корупції.

Також він анонсував початок будівництва окружної дороги у Києві.

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