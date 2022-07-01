Укргідрометцентр стурбував українців тривожним прогнозом на 2 липня (фото)

Оголошено жовтий рівень небезпечності

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Громадянам доведеться приготуватися до поганої погоди в деяких областях.

Про це центр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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Що відбувається

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні! 2 липня вдень у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що рівень небезпечності буде жовтим.

Фото – Український гідрометеорологічний центр.

Раніше ми писали, що в Одесі вулиці перетворилися на річки, а моторошний грім нагадував вибухи. Також у селі Демидів, що на Київщині, через удар блискавки було пошкоджено міст через річку Ірпінь.