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Укргідрометцентр повідомив, у яких областях 30-градусна спека відступить

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2 липня, 06:19
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У деяких областях очікуються дощі з грозами
Синоптики попередили українців про погодні сюрпризи
Синоптики попередили українців про погодні сюрпризи / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на 2 липня. У західних областях країни очікуються дощі із грозами. На решті території України буде спекотно, стовпчики термометрів дійдуть до 30-градусної позначки, окрім східних та північних областей. У Києві сьогодні вдень також обіцяють 30-градусну спеку.

Якою буде погода в регіонах та Києві сьогодні, 2 липня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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У західних областях вдень стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 26-28. Синоптики обіцяють дощі із грозами, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На півдні денна температура наблизиться до 30-градусної позначки. Очікується ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У центральних областях у суботу буде безхмарно, без опадів, вдень 26-28 градусів. У Черкаській та Кропивницькій областях 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 26-28 градусів, сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях 2 липня буде помірно тепло, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 23-25 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У Києві у суботу Укргідрометцентр прогнозує спекотну погоду. Денна температура 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також ми писали про те, хто схильний до метеозалежності та чим вона небезпечна.

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