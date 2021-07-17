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"Укроборонпром" увійшов до ТОП-100 виробників зброї у світі

17 липня 2021 15:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Цього року до рейтингу увійшли тільки ті компанії, у кого прибуток становив понад 600 млн доларів

"Укроборонпром" увійшов до ТОП-100 виробників. Колаж "Сьогодні"

"Укроборонпром" увійшов до ТОП-100 виробників. Колаж "Сьогодні"

Держконцерн "Укроборонпром" за підсумками 2020 року повернувся до рейтингу ТОП-100 світових виробників зброї. Зараз компанія на 97-му місці.

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Такі дані опублікував Defense News.

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До ТОП-100 оборонно-промислових підприємств потрапили ті, що продали озброєння і військову техніку на суму понад 600 млн доларів. "Укроборонпром" закінчив 2020 рік з загальним доходом в 650 млн дол.

Українська компанія на 97-му місці. Скріншот

При цьому раніше поріг входження до рейтингу був значно нижчим: 2019-го – близько 300 млн доларів, а 2018-го – близько 100 млн дол.

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Експерти прогнозують, що до ТОП-2021 увійдуть оборонно-промислові компанії з сукупним доходом від продажу ОВТ близько 1 млрд дол.

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Нагадаємо, Україна і США запустять спільне виробництво штурмових гвинтівок М4. Збірка гвинтівок здійснюватиметься на потужностях ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Королева, яка входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Раніше повідомлялося, що підприємства ДК "Укроборонпром" у січні-квітні 2021-го збільшили обсяги виробництва зброї і військової техніки на 21% порівняно з минулим роком, а випуск продукції військового призначення досяг 10,6 млрд грн.

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