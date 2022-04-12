"Укрпошта" випустить спецмарку російському військовому кораблю, який...

В умовах воєнного стану "Укрпошта" випустить першу марку

Ескиз марки вибирали користувачів соцсети / Фото: Колаж: Сьогодні

З 12 квітня "Укрпошта" випустить у продаж марку "Російський військовий корабель, йди на...!". Про це йдеться у повідомленні прес-служби пошти.

Ескіз для поштової марки "Російський військовий корабель, йди на...!" було обрано за результатами народного голосування серед користувачів соціальних мереж.

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Найбільше голосів у Facebook та Instagram набрала картина Бориса Гроха – за неї проголосували 1756 з 8000 користувачів.

До випуску підготовлено дві художні поштові марки: одна номіналом F (еквівалент 23 грн) – для оплати поштових відправлень по Україні, а друга номіналом W (еквівалент 1,5 дол. США) – для оплати листів та листівок, що надсилаються за кордон.

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Також повідомляється, що це перша марка в умовах воєнного стану.

"Російський корабель, йди нах*й!"

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний .

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Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, іди нах*й!".

Автор легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й!", яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами – захисник острова Зміїний родом із Золотоноші. Його звуть Роман.