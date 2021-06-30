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"Укрзалізниця" покаже матч Україна-Англія прямо на вокзалі: де і коли дивитися

30 червня 2021 12:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Компанія подбала про те, щоб і мандрівники змогли подивитися надважливий матч Євро-2020

Після вчорашньої перемоги над шведами "Укрзалізниця" організує показ футбольного матчу між Україною і Англією на Євро-2020 на Центральному залізничному вокзалі в Києві – буде дві локації.

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Про це йдеться у повідомленні компанії в Facebook.

Футбол буде транслюватися 3 липня о 22:00.

"Фантастична перемога. Ми дуже переживали і натхненно вболівали. Збірна України перемогла збірну Швеції і тепер зіграє у чвертьфіналі Євро-2020 з Англією. Вболівальники і "Укрзалізниця" бажають перемоги нашій команді. Хлопці, ви впораєтеся. Місце зустрічі не змінюємо: чекаємо мандрівників і уболівальників 3 липня в 22:00. Онлайн-трансляцію будемо проводити на Центральному та Південному залізничних вокзалах Києва", – йдеться у повідомленні.

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Трансляція матчу Україна-Швеція. Фото: "Укрзалізниця"

Нагадаємо, 29 червня Україна перемогла Швецію 2:1 і вийшла у чвертьфінал Євро, де нас вже чекає Англія. Як ми вже писали, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть вгадав рахунок матчу і заробив непогані гроші.

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Тим часом, поки всі українці радіють перемозі нашої збірної, у Росії відзначилися безглуздою заявою. Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв вважає, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

Всі подробиці в спецтемі Україна - в чвертьфіналі Євро!

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