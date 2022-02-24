"Укрзалізниця" готова евакуювати українців: звідки можна буде виїхати – список міст

Евакуація буде проводитися щонайменше з трьох областей

Українців будуть евакуювати поїздами. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування. Евакуаційні рейси здійснять щонайменше з трьох областей України.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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Звідки можна буде виїхати залізницею

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

Луганська область:

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.



Донецька область:

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Два состави відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

Одеська область:

Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст.

Втрати від наступу Росії

Станом на 9 ранку опубліковані офіційні дані про такі втрати:

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О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 – загиблих, 7 – поранені, 19 – зниклі безвісти.

О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області три удари по складах 17 танкової бригади.

Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА.

Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.

До того ж, є загиблий та постраждалі від обстрілу Броварів.