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"Укрзалізниця" залишає лише один евакуаційний поїзд для виїздів – Камишин

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 травня, 16:32
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Інші рейси евакуації скасовуються через непопулярність
/ Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" скасовує евакуаційні потяги, крім одного напрямку. Евакуаційні рейси здійснюватимуться лише з Донбасу. Про це повідомив на брифінгу голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

"Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки з напрямку Донбасу. Все більше людей користуються звичайним сервісом "Укрзалізниці". За вчора ми перевезли близько 30 тисяч пасажирів, і всього 177 пасажирів евакуаційних рейсів. Це менше ніж пів відсотки. При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс там, де це необхідно, і робитимемо це доти, поки це буде потрібно", — заявив він.

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В цей час на сайті "Укрзалізниці" значиться лише один евакуаційний поїзд Покровськ – Дніпро – Львів. Час його відправлення – 16:30.

Люди повертаються до Києва

За словами Камишина, більшість поїздів, що курсують із західних регіонів України до Києва, заповнені більш ніж на 95%.

"Найбільше зараз людей їде із заходу до Києва. В Україні майже всі такі рейси заповнені більш ніж на 95%. Ми порахували, що щодня до Києва повертається лише залізницею не менше 11 тис. осіб", — розповів Камишин.

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Він також наголосив, що повертаються пасажири з-за кордону залізницею в Україну. Так, з 1 по 11 травня вже повернулося залізницею не менше ніж 10 тис. пасажирів з Європи.

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